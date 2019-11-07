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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş’tan ODTÜ’ye teklif: Eymir Gölü’nü iyileştirme projesine karşılıksız destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisindeki Eymir Gölü’ne ilişkin üniversite yönetimince hazırlanacak bir iyileştirme projesine karşılık beklemeden destek vereceğini açıkladı.

Fotoğraf: Csb.gov.tr

Başkan Mansur Yavaş’ın imzasını taşıyan yazıda, Eymir Gölü’nün bulunduğu bölgede araç kullanımı, yolların bozukluğu ve tuvalet ihtiyacı gibi eksikliklerin giderilmesine yönelik üniversite yönetiminin hazırlayacağı bir projeye belediyenin karşılık beklemeden destek olacağı belirtildi.

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Üniversite yönetimine gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı: “Üniversitenize ait Eymir Gölü, binlerce Ankaralı tarafından kullanılmaktadır. Ancak bisiklet kullanımı, araç kullanımı, yolların bozukluğu, tuvalet ihtiyacı gibi birtakım eksiklikler bulunduğu görülmektedir. Sayın rektörlüğünüzce uygun bulunacak ve hazırlanacak bir projeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık beklemeksizin ortak bir protokol ile üstlenmek istiyoruz.”

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