Yavaş’tan ihtiyaç sahiplerine ‘hemşeri kart’: Para yükleyeceğiz istediğinizi alacaksınız

CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş 31 Mart’taki yerel seçimlerde seçilmesi halinde, belediyenin muhtaç kişilere yardımlarının devam edeceğini dile getirerek, bunun için ‘hemşeri kart’ kullanılacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın Haymana ilçesinde, seçim irtibat bürosunun açılışını yapan Yavaş, “Bu kişilerden arzu edene hemşeri kartı vereceğiz. Ev ev paket dağıtmak yerine buna para yükleyeceğiz. Gidip esnaftan istediğinizi alacaksınız. Şu anki uygulamada Ankara’da 150 milyonluk yeme-içme, bakliyat bir kişiden alınır. Dolayısıyla tüm parayı o kazanır. Dağıtılan şeylerin çoğu da ihtiyaç dışı ya da bayattır. Yardımı alan insanın ne yiyeceğine bari karışmayın. Verin kartı gitsin ihtiyaçlarını çevredeki esnaftan alsın. Bir kişiyi kalkındırana kadar esnaf da para kazansın” dedi.

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Ankara’nın çevresindeki ilçelerin yoksulluk içinde olduğunu belirten Yavaş, içme suyu sorununu da halledeceklerini söyledi.

Yavaş, sulama projeleriyle Ankara’da sulu tarımı yaygınlaştıracaklarını ve çiftçileri kalkındıracaklarını da sözlerine ekledi.