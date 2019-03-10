Yavaş’tan ‘her vaadimi yaptım’ diyen Özhaseki’ye: Şehr-i Derya projesi nerede?

‘Millet ittifakı‘nın CHP’li Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, ‘cumhur ittifakı‘nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki’nin “Ne vadettiysem yaptım” sözlerini eleştirdi.
Partisinin Ankara Eryaman’daki açık hava toplantısında konuşan Yavaş, rakibi Özhaseki’nin Kayseri’de vadettiği ‘çılgın projeleri’ arasında yer alan ‘Şehr-i Derya‘ projesini gerçekleştiremediğini söyledi.
Yavaş, “Ankara’ya gelince ‘Kayseri’de ne vadettiysem hepsini yaptım’ diyor. Şehr-i Derya projesini arıyoruz bulamıyoruz” diye konuştu.
‘Önceliğimiz ekonomi’
Yavaş, Türkiye’deki ekonomik sorunların Ankaralıları da etkilediğini söyledi.
Bir an önce Ankara’da işsizliğin düşürülmesi ve üretimin attırılmasına odaklandıklarını söyleyen Yavaş, ekonomi projelerini öne aldıklarını belirtti.