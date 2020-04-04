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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş’tan ‘hayırseverler’e: İhtiyaç sahiplerinin veresiye borcunu kapatın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘hayırseverler’e çağrıda bulunarak, vatandaşların veresiye borçlarını kapatmalarını istedi.

Fotoğraf: @mansuryavas06

Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, ‘ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek isteyip de edemeyen hayırseverler’e seslendi.

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“İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” diyen Yavaş, hayırseverlerin mahallerindeki veya komşu mahallelerdeki bakkala, kasaba, manava gitmelerini ve ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını kapatmalarını istedi. 

Başkan, “Biz komşuyuz, biz hemşehriyiz, biz milletiz” diyerek şunları söyledi: “Gereğini yapalım. Hep birlikte, el ele, derdine yetişilmemiş hiç kimse bırakmayalım. Üstelik önümüz Ramazan. Ankaralılar olarak, bu zor günlerde lütfen böyle bir güzelliğe imza atalım, Türkiye’ye örnek olalım.”

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EYT’lilere yardımcı olacak

Başkan, belediyenin işini kaybedenlere verilmek üzere ayrılan ödeneğinden ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) da yararlanabileceğini açıkladı. 

Yavaş, EYT’lilerin başvuru formunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Yardım yapılacağının duyurulmasının ardından yaklaşık 200 bin kişi belediyeye başvurmuştu.

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