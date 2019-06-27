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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş’tan Halk Ekmek’e soruşturma: AKP’ye bedava ‘Şampiyon Ekmek’ gönderilmiş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Halk Ekmek A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında yolsuzluk soruşturması açtığı öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre soruşturmanın gerekçesi kamuya ait Halk Ekmek’in AKP kongrelerine, gençlik kolları toplantılarına ve seçim merkezlerine faturasız olarak ‘Şampiyon Ekmek’ adlı ürünü göndermesi.

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Soruşturmanın sonucuna göre Sarıduman ve Yüksel hakkında şikâyette bulunulmasının yanısıra eski yönetim kurulu üyeleri hakkında da sorumluluk davası açılabilir.

Yavaş yönetiminin bu işlemi Halk Ekmek’teki yönetim krizinin ertesine rastlıyor.

Halk Ekmek tartışması nedir?

Mansur Yavaş’ın Halk Ekmek Yönetimini değiştirme yönünde yaptığı işlem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı karara dayandırılarak Ankara Ticaret Odası’na bağlı Ticari Sicil Müdürlüğü tarafından reddedilmişti.

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Bakanlık yazısında bundan önceki uygulamaların aksine belediye şirketlerinde bundan böyle yönetim atamasının belediye meclislerince yapılması gerektiği görüşü dile getiriliyordu.

Bununla birlikte aynı ‘sicil onay sorunu‘nun Yavaş’ın BELKO yönetimine yaptığı atamada da çıktığı ancak Ankara belediyesinin konuyu mahkemeye götürerek Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün ret kararını kaldırttığı ortaya çıktı.

Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesi kararında bakanlığın görüşünün ve Ankara Ticaret Odası’na bağlı müdürlüğün yaptığı bu işlemin yasaya aykırı olduğuna hükmediyor.

Belediye yönetimi şirket kayıtlarını göstermiyor

Yavaş yönetimi Halk Ekmek’in yönetiminin kendilerine şirket karar defteri ve muhasebe hesaplarını göstermemesinden de yakınıyor.

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