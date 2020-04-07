Yavaş’tan GSM operatörlerine çağrı: Öğrencilere yardım edin!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, maddi durumu yetersiz öğrencilerin internet ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılanması için GSM operatörlerinden fiyat indirimi istedi.

Fotoğraf: DHA

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye olarak uzaktan eğitim alan ve maddi durumu yetersiz öğrenciler için internet hizmeti sunmak istediklerini, ancak Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un yüksek fiyat verdiğini açıkladı.

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.@Turkcell @VodafoneTR @TurkTelekom yetkililerine çağrımdır.

Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşehrilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin .Gün bu gündür. #BirlikteBasaracagiz — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 7, 2020

GSM operatörlerine ‘Fiyatı indirin’ çağrısı yapan Yavaş şunları söyledi: “Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom yetkililerine çağrımdır. Sosyal yardım alan ve bu süreçte gelirini kaybeden hemşerilerimizin eğitim gören çocuklarına destek olmak üzere Belediyemize teklif ettiğiniz fiyatı lütfen indirin. Gün bu gündür.”