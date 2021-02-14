Yavaş’tan esnafa destek, sağlıkçılara gül: Sipariş verip sevgiyi çoğaltabilirsiniz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla başkentteki çiçekçi esnafından satın alınan 10 bin 200 kırmızı gül, hastanelerde görev yapan sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına dağıtıldı.

Fotoğraflar: www.ankara.bel.tr

Yavaş, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sevgi dayanışmayla güzel. Pandemide zor günler geçiren çiçekçi esnafımızdan çiçek satın alıp kahraman sağlık çalışanlarımıza hediye edeceğiz. Semtinizdeki çiçekçilerden ve hediyelik eşya satan esnafımızdan sipariş vererek sevgiyi çoğaltabilirsiniz.”

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Başkentlilere toplumsal dayanışma çağrısında bulunan Yavaş, Ankaralıların ‘forms.ankara.bel.tr/cicekiler.html’ adresinden çiçek siparişi verebileceklerini ifade etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, satın alınan güller, Büyükşehir Belediyesi ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri ekiplerince dağıtıldı.

Ankara Şehir, Dışkapı, Keçiören Araştırma, Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Hastanesi ile Polatlı, Kazan, Kızılcahamam, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Çubuk, Kalecik, Akyurt ilçe hastanelerinin girişlerinde sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına hediye edildi.

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Başkan Yavaş’ın jesti karşısında başkentli çiçekçi esnafı ve sağlık çalışanları memnuniyetlerini ve mutluluklarını dile getirdi.

Belediye, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) ise seyahat eden yolcuların hatıra fotoğrafı çektirebilmesi için platform kuruldu.