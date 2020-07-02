Yavaş’tan ‘corona’ uygulaması: Su faturaları taksitlendirilebilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 salgını döneminde su faturasını ödeyemeyenlerin borçlarını taksitlendirebileceklerini bildirdi.
Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) müracaatla faturalarını ödeyemeyenlerin tahsilat sırasında taksitlendirme işlemine başvurabileceğini açıkladı.
Yavaş Tweeti’nde şu ifadelere yer verdi: “Sayaç okumaya verilen ara sebebiyle su faturalarını ödeme güçlüğü çeken abonelerimizin ASKİ Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde faturalarına taksitlendirme yapılmaktadır. El ele verip zor günleri beraber atlatacağımıza inancımız tam.”