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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş’tan ‘corona’ uygulaması: Su faturaları taksitlendirilebilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 salgını döneminde su faturasını ödeyemeyenlerin borçlarını taksitlendirebileceklerini bildirdi.

Yavaş, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (ASKİ) müracaatla faturalarını ödeyemeyenlerin tahsilat sırasında taksitlendirme işlemine başvurabileceğini açıkladı.

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Yavaş Tweeti’nde şu ifadelere yer verdi: “Sayaç okumaya verilen ara sebebiyle su faturalarını ödeme güçlüğü çeken abonelerimizin ASKİ Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde faturalarına taksitlendirme yapılmaktadır. El ele verip zor günleri beraber atlatacağımıza inancımız tam.”

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