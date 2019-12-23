Yavaş’tan Aygün’e ‘FETÖ’ye yardım’dan suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında ‘rüşvet’ iddiaları dile getiren eski CHP milletvekili Sinan Aygün hakkında ‘FETÖ’ye yardım’dan suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: @mansuryavas06

Yavaş’ın Aygün hakkında Ankara başsavcılığına verdiği dilekçede ‘terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet ve terör örgütüne yardım etmek’ suçlamaları yöneltildi.

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Yavaş, Ankara’da yapılan çok sayıda plan değişikliği ve yoğunluk artışlarıyla ‘FETÖ’den isimlere rant sağlandığını belirtmiş, bu kişilerden bazılarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemde ülkeyi terk ederken, binalarını Aygün’e sattığını öne sürmüştü. Yavaş, Aygün’ün bu şekilde ‘FETÖ’ye kaynak sağladığını’ dile getirmişti.

Dilekçede, 2016’daki darbe girişiminin ardından ‘FETÖ’nün finansmanına yönelik birçok şirkete yönelik operasyon düzenlendiği, ancak Ankara’da bu yönde bir operasyon yapılmadığı belirtildi. Dilekçede, MHP 26’ncı dönem milletvekili Seyfettin Yıldız’ın 2018’deki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak, Ankara’da birçoğu ranta dayalı 4 bin 200 imar değişikliğinin yapıldığını, imar değişikliği yapılan yerlerden birinin de Sinan Aygün’ün sahibi olduğu Togo Kuleleri olduğu anlatıldı. Buradaki imar değişikliğini yapan kişinin ‘FETÖ’ firarisi Ömer Akgül olduğu belirtilerek, şöyle dendi: “FETÖ’nün Ankara’daki en büyük finansörü firari terörist Ömer Akgül’ün ticari ortaklıkları ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce geçmiş dönemde yapılan imar artışlarından elde ettiği imar rantları savcılık makamlarınca soruşturulduğunda FETÖ’nün finansmanında Ankara’da elde edilen miktarın ne kadar büyük ve önemli bir rol oynadığı ortaya çıkabilecektir. Firari terörist Ömer Akgül’ün bu imar rantını elde ederken yaptığı ticari ortaklıklar ve bunların akıbetleri derinlemesine araştırıldığında FETÖ’nün finansmanını Ankara ayağı ve buna ortaklık eden suç ortaklarının ortaya çıkarılması mümkündür. Bu bağlamda Akgül’ün şüpheli Sinan Aygün ile kurduğu ticari ortaklıklar ve belediyece sağlanan imar artışlarıyla elde ettikleri ölçüsüz rantın boyutlarının FETÖ finansmanında nasıl kullanıldığının savcılık makamınca araştırılarak ortaya çıkarılmasına dönük olarak suç duyurusu yapma gereği duyulmuştur.”

Dilekçede, Sinan Aygün’ün ortağı olduğu Alan Taahhüt İnşaat A.Ş.’ye ait parsel üzerinden ‘FETÖ’ye finans sağlandığı iddia edilerek, Ömer Akgül ve kardeşi ile olan iş ilişkileri ve şirket ortaklıkları detaylı bir şekilde yer aldı. Aygün ve Akgül’ün bu ortaklıklarının amacının ‘FETÖ’ye sağlanan finansmanı perdelemek olduğu iddia edilen dilekçede, Sinan Aygün’ün mal varlığı üzerinde ihtiyati tedbir dahil gerekli tüm hukuki önlemlerin alınması ve şüpheli hakkında soruşturma açılarak cezalandırılması istendi.

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Aygün’den rüşvet iddiaları

Yavaş’ın suç duyurusu Aygün’ün rüşvet iddiaları sonrasında geldi.

Aygün geçen hafta Eskişehir yolundaki ‘Togo Kuleleri’ olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve Yavaş’ın kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürmüştü. İçişleri Bakanlığı da iddiaya ilişkin müfettiş görevlendirmişti. CHP’li belediye meclis üyeleri ise paranın, verilen ruhsat karşılığı yapılacak okul için istendiğini söylemişti.