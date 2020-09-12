Yavaş’tan, Ankara’daki toz fırtınasından etkilenen mevsimlik işçilere yardım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın Polatlı ilçesinde başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınasında herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bilgisini verdi. Yavaş, ayrıca fırtınadan etkilenen mevsimlik işçiler için harekete geçtiklerini aktardı.

Fotoğraf: Twitter

Ankara’da’da şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan kum fırtınasında ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu ve altı kişi hafif yaralandı.

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Yavaş, fırtınaya ilişkin Twitter’dan şunları söyledi: “Kıymetli hemşehrilerim, Polatlı başta olmak üzere birçok ilçemizde yaşanan kum fırtınasında yoğun bir mesai harcayan çalışma arkadaşlarım fırtınada can ya da herhangi bir mal kaybı olmadığını tespit ettiler. Bütün Ankaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Mevsimlik işçilere çadır dağıtımı

Yavaş, ayrıca fırtınadan olumsuz etkilenen mevsimlik işçiler için de harekete geçtiklerini bildirerek “Polatlı ilçemizde yaşanan kum fırtınasından olumsuz etkilenen mevsimlik tarım işçilerimize sıcak yemek dağıtımı ve çadır desteği için ekiplerimiz yola çıkmıştır. Mesai arkadaşlarımız teyakkuzda olup bölgedeki çalışmalarını ivedilikle sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.