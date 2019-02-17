Yavaş’tan Ankara büyükşehir belediyesine: Halkı kazıklamak için su tarifesi yapılmaz

CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, mevcut büyükşehir belediyesinin sudan 1 milyar lira kazandığını söyledikten sonra yüzde 30 indirim yapıldığını hatırlatarak “Halka kazık atmak için su tarifesi yapılmaz” dedi.

Fotoğraf: DHA

Çubuk’ta ‘Mansur Yavaş gönüllüleri seçim koordinasyon merkezi’ açılışına katılan CHP’li aday, “Ankara büyükşehir belediyesi yolların üzerinde kimsenin ne işe yaradığını bilmediği kapılar yapmak suretiyle, kentin ihtiyacı olmadığı halde saatler yapmak suretiyle, gökkuşağı projesi, Samanyolu projesi gibi işlemeyen projeler, Ankapark’a harcanan paralar nedeniyle maalesef gelmiş suya yüklenmiş” dedi.

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Yavaş, su tarifeleriyle ilgili şöyle konuştu: “Buna ‘proje değil tarife’ dediler. Her ay Ankaralının cebinde 63 trilyon kalıyor? Bu proje değil midir? Vatandaşı cebinden çıkan fazla paranın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ankara büyükşehir belediyesi yolların üzerinde kimsenin ne işe yaradığını bilmediği kapılar yapmak suretiyle, kentin ihtiyacı olmadığı halde saatler yapmak suretiyle, gökkuşağı projesi, Samanyolu projesi gibi işlemeyen projeler, Ankapark’a harcanan paralar nedeniyle maalesef gelmiş suya yüklenmiş. Halkın cebinden çıkan fazla bir paranın ihtiyacı olan bir aile için ne manaya geldiğini onlar bilmiyorlar. Bunun neresi proje değil. On dakikada tarife yapılırmış. Evet 10 dakikada yapılır ama ucuzlatmak için yapılır, halka kazık atmak için su tarifesi yapılmaz. Fakat kendilerini hep Mercedes’e benzetip halkın tamamını beni dahil Murat 124’e benzetiyorlar. Halbuki onları iktidara Murat 124’e binenler getirmişti. Bundan koptular artık.”