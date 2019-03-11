Yavaş’tan AKP’li Çelik’e yanıt: Yarın her şeyi açıklayacağım

‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş, AKP’nin adaylığını tartışmaya açmasına ilişkin yarın bir açıklama yapacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yavaş’ın avukatlığı döneminde sahte bir senetle icra takibi yaptığına ilişkin davada bir yıla kadar hapis cezası almasının gündemde olduğunu dile getirerek bunun belediye başkanlığı yapmasına engel oluşturacağını öne sürmüştü.



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Çelik’in sözlerinin canlı yayınlanmasından kısa süre sonra bir açıklama yapan Yavaş şunları söyledi: “Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir. Yarın her şeyi açıklayacağım.”