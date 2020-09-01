Yavaş’ın sağlıkçılara aşure yollamasına aracı olan Büşra hemşireyi tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure göndermesine aracı olan hemşire Büşra’yı tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Yavaş 30 Ağustos’ta Büşra hemşirenin “Başkanım bana da bir tabak aşure gönderir misiniz” tweet’ini alıntılıyarak “Sevgili kızım Büşra, Senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” yazmıştı.

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Bu cevabı alıntılayıp Büşra hemşireye cinsel saldırıda bulunmakla tehdit eden Süleyman Kaan Altınok adlı kullanıcı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı da etiketlemişti.

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan bu paylaşımın ardından Altınok’la ilgili işlem yapılması talep edildi.

Bakan Koca da bunun üzerine dün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.”

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Emniyet Genel Müdürlüğü dün akçam saatlerinde Twitter hesabından şahsın gözlatına alındığını ve hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.