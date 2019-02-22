Yavaş’ın projeleri: Doğalgaz depozitolarına iade, bilişim kenti, çocuklara bilim parkı

31 Mart’taki yerel seçimlerde CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı olan Mansur Yavaş, seçilirse asfalt katılım payının kalkacağını, doğalgaz sayaçlarından depozito alınmayacağını ve bugüne kadar alınan paraların da iade edileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sözcü’den Deniz Ayhan’a konuşan Yavaş projelerini açıkladı.

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Yavaş’ın projeleri şöyle:

* Ulus, Kızılay, Saraçoğlu mahallerinde turizm odaklı yatırımlar yapılacak. Mahallelerin 24 saat yaşayan bir bölgeye dönüştürülmesi düşünülüyor.

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* Atapark, Atatürk Orman Çiftliği, Ankara Çayı projeleriyle bölge yeşil alan kazanacak. Uluslararası etkinlikler, konserler, orman içerisinde kır düğünü aktivitelerin de yapılacağı alanlar olacak.

* Gölbaşı ilçesinde alt yapısı, yolları, mimarisi, her türlü sosyal imkanları ve doğasıyla yeni bir bilişim kenti kurulacak.

* İlçelere bilim, spor ve kültür parkları yapılacak. Buralarda çocuklar için bilgisayar, mekanik ve elektronik atölyeleri ve bilim merkezleri gibi alanlar olacak.

* Kızılay projesi ile bina cepheleri kaliteli görünüme kavuşturulacak. Trafiği azaltmak için kaldırımlar genişletilip otopark çözümleri ile toplu taşımaya ağırlık verilecek.