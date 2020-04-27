Yavaş’ın iftar kampanyası daha Ramazan’ın dördüncü günü hedefi buldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için başlattığı iftar kampanyasını, destek verenlerin fazlalığı nedeniyle erkenden bitirdi. Kampanyada binlerce kişi toplamda 500 bine yakın iftar paketi bağışladı.

Fotoğraf: DHA

iftarver.com üzerinden yapılan bağışlarla, kağıt toplayıcıları, Covid-19 salgını nedeniyle işinden ya da gelirinden olan esnaf, 65 yaş üstü dar gelirli ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatandaşların evine iftarlık götürülüyor.

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Belediyenin bugünkü yazılı açıklamasında, “Ankara’yı aşarak Türkiye çapında bir iyilik salgınına dönüşen kampanyamızı bitirmiş bulunmaktayız” ifadesine yer verildi.

İftar bağışında bulunanlara teşekkür edilen açıklamada, gelen talepler ve kapasite oranında kampanyanın amacına ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, iftar talebinde bulunanların tümünün talebinin karşılandığı dile getirilerek yeni kampanyalar başlatılacağı duyuruldu.