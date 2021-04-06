Yavaş’ın ‘katliam’ mesajı Çin’i kızdırdı

Çin’in Türkiye büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın Doğu Türkistan’la ilgili paylaşımını eleştirdi.

Fotoğraf: AA

Yavaş, dün Twitter hesabından ‘Barın Katliamı’nın 31’inci yılı nedeniyle bir paylaşım yaparak, ‘Doğu Türkistan’da yaşanan katliamın acısının halen taze olduğunu’ dile getirdi.

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Doğu Türkistan'da yaşanan katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi hissediyoruz.



Barın şehitlerini rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/eXJoUL2teC — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 5, 2021

Bunun üzerine Çin büyükelçiliği, yine Twitter’dan yanıt verdi. Elçilik, Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de etiketledi.

Açıklamada, “Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir” dendi.

Elçilik, şöyle devam etti: “Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.”

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Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.@meral_aksener @mansuryavas06 — Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) April 6, 2021

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir.@meral_aksener @mansuryavas06 — Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) April 6, 2021

Uluslararası toplum, Çin’i Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurları zorla ‘yeniden eğitim kampları’nda tutma, Uygur kadınları zorla kısırlaştırma, çocukları ailelerinden ayırma, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik olarak tecavüz ve işkence yapmakla suçluyor.

Uluslararası toplum, Çin’i Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurları zorla ‘yeniden eğitim kampları’nda tutma, Uygur kadınları zorla kısırlaştırma, çocukları ailelerinden ayırma, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik olarak tecavüz ve işkence yapmakla suçluyor.