Yavaş’ın ‘belalısı’ işadamına ‘müstehcen çocuk görüntüsü’nden üç yıl hapis

Seçim öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a suçlamalarda bulunan işadamı Necmettin Kesgin’e üç yıl hapis ve 1000 gün adli para cezası verildi.

Kesgin, 31 Mart’taki yerel seçim öncesi, Yavaş’ı avukatlığı döneminde 600 bin dolarlık sahte bir senedi kullanarak mükerrer tahsilat yapmakla suçlamıştı. Yavaş hakkında dava açılmıştı.

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Ankara 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde Kesgin’e 2017’de açışan davanın karar duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya şikayetçi Seda Daştan’ın avukatı Bülent Yücetürk ve Kesgin’in avukatı Özgür Ilgaz katıldı.

‘Yavaş tanık olsun’

Daştan’ın avukatı Yücetürk, dosyaya giren bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğunu savunarak tekrar bilirkişi raporu alınmasını, iddia edilen görüntülerin yer aldığı bilgisayarın imajının bir kopyasının kendilerine verilmesini talep etti.

Sanık Kesgin’in avukatı Ilgaz da tekrar bilirkişi raporu talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik adımlar olduğunu, Daştan’ın görüntülerin yer aldığı bilgisayarı teslim ettiği avukat Haluk Bayram ile Bayram’ın savcılık yerine bilgisayarı verdiği Mansur Yavaş’ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

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Mahkeme heyeti, duruşmanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak her iki tarafın da taleplerini reddetti. Sanık Kesgin’e, ‘çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak’ suçundan ceza verildi.