Yavaş’ın avukatı: Hakimler baskı altında, bir suçlu kurtarılmaya çalışılıyor

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş’ın avukatı Bülent Yücetürk, müvekkili hakkında ‘müstehcen görüntü bulundurmak’ ve ‘suçu yetkiliye bildirmemek’ suçlamasıyla açılan soruşturmalara yönelik, işadamı Necmettin Kesgin’in bilgisayarındaki görüntülerin, bilgisayar Yavaş’ın eline geçmeden önce zaten silinmiş olduğunu, Kesgin’in yargılandığı davada bilirkişinin ortaya çıkardığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Yücetürk müstehcen görüntülerin bulunduğu iddia edilen bilgisayarın Yavaş’a değil bu suçtan zaten ceza almış işadamı Necmettin Kesgin’e ait olduğunu da bir kez daha hatırlattı.

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Soruşturmalar, Yavaş aleyhine açtığı dava son dönemde iktidar tarafından seçim meydanlarına taşınan işadamı Necmettin Kesgin’in suç duyurusu üzerine açılmıştı.

Kesgin’in kendi bilgisayarındaki görüntüleri yargılandığı davada bilirkişi ortaya çıkartmıştı

Suç duyurusu dilekçesinde, kendisinin bilgisayarında çocuk pornosu bulundurma suçlamasıyla yargılandığını hatırlatan Kesgin, bu davanın da Yavaş’ın yaptığı suç duyurusu üzerine açıldığını belirtmişti. Kesgin, Yavaş’ın içinde müstehcen görüntü bulunduğunu belirttiği bilgisayarı 2014 yılından beri elinde bulundurarak kendisine şantaj yaptığı ve ayrıca suç unsuru bilgisayarı savcılığa teslim etmediğini vurgulamıştı.

‘Kesgin’in asıl amacı suçlardan kurtulmak’

Halk TV’den Ayşenur Arslan’a konuşan avukat Yücetürk, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Hakkında sahtecilik, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından mahkumiyet kararı bulunan ve halen çocuklara ait müstehcen görüntüleri bulundurmaktan yargılaması devam eden Necmettin Kesgin, millet ittifakının adayı olan müvekkilim Sayın Mansur Yavaş hakkında bir süredir yapmış olduğu iftiralarına bir yenisini eklemiştir. Kesgin, çocuk pornosu görüntülerini bulundurmaktan hakkında yapılan yargılama dosyasının duruşmasına katılıp savunmasını orada yapacağına, sayın Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi vererek yeni iftira kampanyasının bir figürü haline gelmiştir. Oysa ki, suç duyurusuna konu bilgisayarla ilgili olarak sanık Necmettin Kesgin yargılandığı bir diğer dosya olan 32’nci Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/270 Esaslı dosyanın yargılamasında bu bilgisayarın kendisine ait olduğunu beyan etmiş ve kabul etmiştir. Sanık Necmettin Kesgin’in asıl amacı üzerine atılı suçlardan mevcut siyasi ortamı da kullanarak, siyasi iktidarın desteğini almak suretiyle yargı makamlarını etkileyerek bu suçlardan kurtulmaktır.”

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‘Çocuk pornosunda yargılandığı savunma’

Sanık Kesgin’in çocuk pornosundan yargılandığı savunmayı suç duyurusu olarak savcılığa sunduğunu belirten Yücetürk, şöyle devam etti: “Bir IP (bilgisayarın ağ üzerindeki adresi) kaydı önemlidir. Bu dosyada sanığa ait mail adresi ile çocuk pornosu görüntülerine erişim sağlanmıştır. Hakimler baskı altına alındığı için adil yargılanma hakkı tamamen ihlal edildi. Bir suçlu kurtarılmaya çalışılıyor. Seçimi iyi götüren, anketlerde önde gözüken bir kişiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.

Burada da hakkında istismardan yargılanan bir şahsın bilgisayarı değilmiş gibi davranıyorlar. Bu bilgisayar aslında birçok şeyi çözen bir şey. Bu bilgisayar olmasa sahtecilik de ortaya çıkamayacaktı. Bu bilgisayara dayanarak ve ona ait olduğuna hükmederek ceza verildi. Bu bilgisayar Mansur Yavaş’a teslim edildiğinde içinde bir şey olup olmadığı bilinmiyor ki. Silinmiş bölgede ve bunu bilirkişi bulabiliyor. 2011 yılına ait görüntüler olduğu tespit edilmiş, o tarihte bilgisayar Yavaş’ta da değil ki… Ben insanlara biraz vicdan ve insaf diyorum. Adam her yoluyla kriminal bir insan. Böyle bir adama dayanarak, Yavaş sabıkası olmayan bir kişi.”