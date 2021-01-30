Yavaş’a ‘sahte senet’ suçlaması yapan Necmettin Kesgin tutuklandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ‘dolandırıcı’ suçlaması yapan işadamı Necmettin Kesgin tutuklandı.

Kesgin, Yavaş’ı avukatlığı döneminde 600 bin dolarlık sahte bir senedi kullanarak mükerrer tahsilat yapmakla suçlamıştı. Yavaş, bu suçlamayla açılan davada beraat etmişti.

Reklam

Kesgin ise farklı bir davada kesinleşen altı yıl altı aylık hapis cezası nedeniyle uzun süredir aranıyordu.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Ankara başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Kesgin, kısa süre önce Ankara’da yakalandı. İşadamı cezaevine gönderildi.