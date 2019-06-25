Yavaş’a ilk engel Hisarcıklıoğlu’ndan: Yeni Halk Ekmek yönetiminine sicil onayı yok

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın atadığı Halk Ekmek Yönetim Kurulu’na Ticaret Sicil Müdürlüğü onay vermedi.

Halk Ekmek’ten yapılan açıklamada eski yönetim üyelerinin on binlerce liralık maaşının gizlenmeye çalışıldığı ve karar defterinin yeni yönetimden kaçırdığı da bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart seçimi öncesi Mansur Yavaş için “Seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşer” yönündeki sözleri hala konuşulurken Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden tartışmayı alevlendirecek bir hamle geldi.

Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başkanı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mansur Yavaş tarafından atanan Halk Ekmek’in yeni yönetim kuruluna onay vermedi.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada atama yetkisinin belediye başkanında olduğu belirtilerek şöyle dendi: “Hiç kuşkusuz büyükşehir belediyesinin temsil yetkisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ındır. Bu yetki hem kanunun gereği, hem de halkın talebinin doğal bir sonucudur.

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Bu çerçevede; 25 yıldır belediye şirketlerinin yönetimi, Ankara Büyükşehir belediye başkanının inisiyatifiyle belirlenmiştir.

Hal böyleyken, belediye şirketlerinde yönetimleri devretmemek için direnmek, farklı yöntemler denemek, hukuksuz olduğu kadar, halkın iradesine de saygısızlıktır.

10.06.2019 tarihinde yapılan Ankara Halk Ekmek genel kurulu ile şirketin yönetim kurulu değişmiş, halka daha iyi hizmet verme, daha kaliteli ürünler sunma, daha düşük maliyetle çalışma, daha verimli hareket etme misyonunu kendine şiar edinmiş bir yönetim belirlenmiştir.

Ancak ne acıdır ki, Ticaret Sicil Müdürlüğü tartışmalı bir kararla yönetimimizi tescil etmeme yoluna gitmiş, bu karara rağmen dahi iç işleyişte meşruluğu tartışmasız olan yönetim kurulu kararlarımızı işleyebileceğimiz karar defteri eski yönetim ve atadıkları idareciler tarafından bizlerden kaçırılarak, hukuksuz bir şekilde önümüz kesilmeye çalışılmıştır.

Her ne sebeple olursa olsun; ister geçmiş dönemin ortaya çıkabilecek sorunlu işlerini gizleme gayreti, ister abartılı yüksek maaşları bir süre daha alabilme çabası, isterse sadece yetkisini halktan alan bir yönetimi çalıştırmama niyeti olsun, bu hukuksuz engelleme kabul edilebilir, hoş görülebilir nitelikte değildir.

Halka rağmen, onun iradesiyle seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın tasarrufuna rağmen, belki çok kısa bir süre daha bir şeyleri gizlemek, on binlerce liralık maaşlarla güzide bir şirketi zarara uğratmaya devam etmek mümkündür ama bu ne hukuki ne de ahlakidir.

Halk Ekmek yönetim kurulu olarak aldığımız kararlara uyulmaması, şirketimizi olumsuz etkilemek, halkın sırtına yüklenen zararı büyütmek, kısacası halkın ekmeğiyle oynamak anlamına gelecektir.

Gerek yaptığımız görev ve buna bağlı olarak aldığımız kararlardaki, gerekse engelleme çabalarına karşı iyi niyetli yaklaşımımızın ardındaki hassasiyetimiz halkın ekmeğiyle oynanmasına izin vermemek yönündedir.”