Yavaş’a göre ‘Ankaralı kararını vermiş’: 2014 acısını yaşamayacağız

CHP’nin Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, bu kadar kötülük karşısında yapacakları tek şeyin sandıklara sahip çıkmak olduğunu söyleyerek, “2014 acısını yaşamayacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı Ankara Keçiören’deki mitingde konuşan Mansur Yavaş, yaklaşık 3 aydır seçim çalışmaları yaptıklarını belirtti. Bu süre içerisinde Ankara’da dolaşmadıkları yer kalmadığını bildiren Yavaş, “Görüyoruz ki Ankaralı hemşehrilerimiz bu geçmiş 25 yılın Ankara’da yarattığı çirkinliklerden, çarpıklıklardan bıkmış ve Ankara’yı değiştirmeye karar vermiş. İlk önce anket yaptırdık, ‘Ankara’nın temel sorunları nedir?’ diye. Ulaşım, yeşil alanlar, trafik, su problem. ‘Biz bunları çözeceğiz’ dediğimizde, ‘Hayır siz hiç bir şey yapamazsınız, bizim arkamızda hükümet var, ağamız var’ dediler. Oysa 17 yıldır aynı iktidar, aynı iktidardan belediye başkanı var. Buna rağmen problemlerin hiçbiri çözülmemiş” diye konuştu.

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‘Öncelik Ankara’nın ekonomisi’

Mansur Yavaş, Ankara’da en temel sorunun işsizlik ve ekonomik sıkıntılar olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, kentte ekonomiyi canlandırmak, işsizliği ortadan kaldırmak için hazırladıkları projeleri anlattıklarını söyleyen Yavaş, “Ancak halkın parasını halkta karşılığı olmayan projelere yatırmaya alışmışlar. Derler ki, ‘Mansur Yavaş’ın projesi yok. Oysa, ‘100’üncü Yılda 100 Proje’ diye kitapçığımızı dağıttık. Öncelikli olarak Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırmak boynumuzun borcu” dedi.

‘Güllük gülistanlık sanıyorlar’

Hazırladığı projelerin hepsinin insana dokunan projeler olduğunu ifade eden Mansur Yavaş, şöyle konuştu: “Evet haklılar, gökdelen, AVM, plaza yok. ‘Projem var’ diyene bakıyoruz. ‘Kızılırmak’ı Kayseri’nin içerisinden kıvrım kıvrım getireceğim’ diye iddia etmiş. Herkes gondol almış, elinde kalmış. Hâlâ ‘Kızılırmak Kayseri’nin içerisinden geçecek’. ‘Kayseri’ye deniz getireceğim’ demiş, onu da ‘Şehr-i Derya’ diye ortaya çıkartmış. Yapılan hiçbir şey yok. Ne ekolojiye uygun ne de halkın ihtiyacı bunlar. Şimdi gelmiş Ankara’ya mavi plaj yapacakmış. Millet açlıktan kırılıyor, siz milleti plaja sokacaksınız maşallah. İşte bu fark halkın içerisinde gezmediğinden dolayı. Çıksa vatandaşın içerisine, ‘Derdiniz ne’ dese mutlaka anlayacak. Ama anladığım kadarı ile o güllük gülistanlık sanıyor Ankara’yı.”

‘İftiralar hala devam ediyor’

Ankara’yı kaybedecek olanların, mahkeme kararı olmasına rağmen kendisine iftira attıklarını söyleyen Yavaş, iftiraların hâlâ devam ettiğini öne sürdü. Mansur Yavaş şunları söyledi: “Yapacağınız tek şey onları sandığa gömmek. Allah’tan korkmuyorlar, kuldan utanmıyorlar. Önce nüfus kaydımızdan başladılar, provokasyon üstüne provokasyon. Bekliyorum bakalım şurada sekiz-10 gün kaldı. Bakalım şapkalardan daha ne çıkaracaklar. Ama Ankaralı kararını vermiş, ne yaparlarsa yapsınlar sandıklar patlayacak. Ankara’da yönetim değişecek.”

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‘2014 acısını yaşamayacağız’

Bu kadar kötülük karşısında yapacakları tek şeyin sandıklara sahip çıkmak olduğunu belirten Yavaş, “2014 acısını yaşamayacağız. Kararlı bir şekilde bu yapılanlara karşı yapacağımız en güzel şey, bir tek oyun boşa gitmesine engel olarak, sandıkların sayım merkezine gidene kadar bütün Ankaralılar takip edecek ve en ufak bir hileye, suistimale izin vermeyecek. Bu konuda son derece kararlıyız. Hemşehrilerimize bu yapılanlardan sonra gözlerindeki öfkeyi görebiliyorum. 10 gün sonra bu yönetim değişecek. O nedenle daha çok çalışmak, yanlışlara izin vermemek ve sandığa sahip çıkarak, inşallah 1 Nisan’da Ankara’ya huzuru ve bereketi getireceğiz” diye konuştu.