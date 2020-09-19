Yavaş: Yeni komplo peşinde koşanlar, adliyelerde araştırma yapanlar var

Yerel seçim öncesinde sahte senet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla açılan davada beraat eden Yavaş, “Hâlâ yeni komplo peşinde koşanlar var. Adliyelerde bizimle ilgili bir evrak bulabilir miyim diye araştıranlar olduğunu duyuyorum. bunlarla bizi yıldıramazlar, hizmetten geri koyamazlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Necmettin Kesgin, Yavaş’ı avukatlığı döneminde 600 bin dolarlık sahte bir senedi kullanarak mükerrer tahsilat yapmakla suçlamıştı.

Reklam

Yavaş şunları söyledi: “Hakkımda seçim öncesi yapılan suçlamaların iftira olduğunu her zaman, her platformda söyledim. Adalet Bakanlığı ‘kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilen dosyayı yeniden gündeme getirip bana zarar vermek adına iddianame düzenlendi. Bunu da siyaseten kullanmak istediler. Sonuçta hak yerini buldu ve iftira çöktü.”

Yavaş şöyle devam etti: “Bana iftira atan kişi 11 yıl hapis cezası almasına ve hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen yedi aydır yakalanmıyor. Sahte senedin, bana sanık tarafından verildiği mahkeme tarafından tespit edilmişti. Sahte senetten dolayı dört yıl ceza aldı. İzinsiz ses ve görüntü kaydı nedeniyle bir yıl üç ay, şantaj yapmaktan da bir yıl üç ay ceza aldı. Üstelik kararların hepsi onandı.”

Necmettin Kesgin hakkında yaptıkları suç duyurusu üzerine bilgisayarın da uzmanlar tarafından incelendiğini belirten Yavaş, “Bilgisayarında çocuk pornoları bulundu. Mahkemenin hakimi değiştirildi. Yerine gelen hakim de raporları görünce kişiye hak ettiği cezayı verdi. Çocuk pornosundan dolayı bu kişi üç yıl hüküm giydi” ifadelerini kullandı.