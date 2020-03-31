Yavaş: Yardım hesaplarımız genelge sonrası bloke edildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, corona virüsüne karşı dayanışma amacıyla açılan yardım hesaplarına bloke konduğunu duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘6 Milyon Tek Yürek’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise ‘Birlikte Başaracağız’ diyerek virüs nedeniyle gelirleri etkilenenler için yardım kampanyası başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı ise belediyelerin valilikten izin almadan bağış toplayamayacağını, toplayanlara işlem yapılacağını açıklamıştı.

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Twitter’dan paylaşım yapan Yavaş, bugün akşam itibariyle kampanyaya 94 bin 533 ihtiyaç sahibinin başvurduğunu ifade etti. İşini ve gelirini kaybedenlerin başvuru sayısının da 15 bin 841 kişiye ulaştığını dile getirdi.

Belediye başkanı, “İnşallah hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağdur etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İşini ve gelirini kaybetmiş insanları desteklemek için kullandığımız ve sizlerin de katkıda bulunduğu banka hesapları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bloke edilmiştir.



Kimse endişe etmesin! Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Reklam March 31, 2020

Ancak Yavaş, bağışların toplandığı banka hesaplarının İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bloke edildiğini dile getirdi.