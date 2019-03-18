Yavaş’tan Temelli’ye salvolar: Kaybetmemi isteyen birinin sözleri…

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, HDP’yle yönelik eleştirilerini sürdürürken ‘HDP seçmeninin terörist olmadığını’ söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP’lilerin yok sayılamayacağını belirterek “Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir” demişti. Yavaş da Temelli’ye “Terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanlar bizden uzak olsun” karşılığını vermişti.

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Habertürk TV’de canlı yayına katılan Yavaş, herkese hizmet etmek zorunda olduğunu ifade etti.

Temelli’nin sözleri için “Mansur Yavaş’ın kaybetmesini isteyen birinin sözü bu” diyen Yavaş, “Kendileri terörle alakalarını kesmediği sürece bizimle işbirliği yapamaz” ifadelerini kullandı. CHP’li aday, kökeninin belli olduğunu, arkasında milletin bulunduğunu kaydetti. Yavaş, “Ben İstanbul’da, İzmir’de duymuyorum böyle belaltı siyaset” dedi.

Yavaş sözlerini sürdürdü: “Saçmalamış, tek kelimeyle saçmalamış. Ben Ankara’da yaşayan altı milyon kişiden oy istiyorum. Kim olduğuna, neci olduğuna bakmıyorum. Ben herkesten vergi alıyorum, herkese hizmet etmek durumundayım. Mansur Yavaş’ın seçim kazanacağını isteyeceğini söyleyecek birisinin sözü değil. Kendisine mesajımı yazdım. Biz herkesten oy istiyoruz, kimse bedel ödetemez. Kendilerinin terörle alakalarını kesmedikçe bizden uzak durun diye açık açık söyledik. Biz PKK’ya yakın duranlarla işbirliği yapacak insanlar mıyız, geldiğimiz köken belli.”

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‘HDP’lilerin topluma kazandırılmasını düşünüyorum’

Yavaş, şu ifadeleri kullandı: “Ben HDP’lileri terörist olarak görmüyorum. HDP’lilerin topluma kazandırılmasını düşünüyorum, tek adam pençesinden kurtarılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir söz de etmedim. 7 Haziran’da HDP 80 milletvekili çıkarmıştı, 1 Kasım’da 40’a indi, yarısı AK Parti’ye verdi. HDP’nin hepsini terörist olarak görmek yerine, bir kısmını PKK’nın pençesinden kurtarmak gerektiğini düşünüyorum.”