Yavaş ‘sinyal’i verdi: Ankaralılar hakkı sahibine teslim etmeye kararlı

Yerel seçim öncesi adı İYİ Parti ve CHP ile anılan Mansur Yavaş, Ankara’dan aday olduğu takdirde kazanabileceğini ima etti.

Yeniçağ’da Ahmet Takan’a konuşan Yavaş, 2014 yerel seçimlerinin ‘şaibe’ ile sonuçlandığını belirterek, “Bu da Ankaralının içinde ahdetti. Yani verdiğim oyun sandıktaki oyun gerçeğe yansıtılamaması gibi çalınması gibi düşünceler de bizim hakkımızın yendiğini ve otomatikman bizim orayı hak ettiğimizi düşünerek yine bizim Ankara’da hatırlanmamıza sebep oldu” dedi.

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Yavaş, daha önce girdiği seçimde eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’i seçimde oldukça zorlamış ancak kaybetmişti.

‘Belediye başkanı bu kadar siyaset yapmaz’

Ankara’da her kesimden oy aldığını ve bunda siyasetin içinde yer almamasının payının yüksek olduğunu dile getiren Yavaş, “Belediye başkanı bu kadar siyasetin içinde yer alamaz. Görüyorum ki şimdi de kuvvetli bir şekilde Ankaralılar bu 2014’ün hesabını sorup hakkı hak sahibine teslim etmeye kararlı görünüyorlar” diyerek, adaylık sinyali de verdi.

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‘Özhaseki kazanamaz’

Yaptırdığı araştırmalara göre oy artırdığını söyleyen Yavaş, AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’nin kazanamayacağını belirtti: “Özhaseki Ankara için bir meçhul. Bu meçhulden dolayı da ben Ankaralıların tereddüt edeceğini ve oy vermeyeceklerini düşünüyorum.”

Yavaş’ın ismi, Mart 2019’daki yerel seçim için İYİ Parti ve CHP ile anılmıştı. İYİ Parti, Yavaş’ı kendi adayı yapmak isterken Yavaş Ankara’yı ‘rozetsiz bir başkan’ın yönetmesi gerektiğini düşünüyor.