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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş: Kredi kararı 30 günde uygulanmazsa suç duyurusunda bulunacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, idare mahkemesinin, belediyenin altyapı projeleri için kredi almasını engelleyen kararı durdurduğunu hatırlatarak, bunun 30 gün içinde uygulanması gerektiğini, aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’ya kararı değerlendiren Yavaş, “Hemen uygulanması için belediye meclisini toplantıya davet ettim, ama başka kredi konularının da bulunduğu belirtilince Temmuz toplantısına bırakıldı” dedi.

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Temmuz ayında yapılacak toplantıda da ret kararı çıkması halinde nasıl bir tutum sergileyeceğinin sorulması üzerine Yavaş şu yanıtı verdi: “O zaman savcıya şikayet edeceğiz, suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü yerindelik kararının uygulanması zorunlu; karar, ‘30 gün içinde uygulanmalı’ diyor.”

Ne olmuştu?

Yavaş, 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan meclis toplantısında ‘Tatlar arıtma tesisinin revizyonu’‘Polatlı’ya Gerede suyunun götürülmesi’ ve ‘Gölbaşı ile Mamak su borularının yenilenmesi’ projelerinin de yer aldığı, içme suyu ve altyapı ile ilgili acil sorunların çözülebilmesi için kredi kullanma talebinde bulunmuştu.

Meclisin plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilen karar, meclis toplantısında reddedilmiş, Yavaş’ın ret kararını veto etmesine rağmen bir sonraki mecliste de yine ret kararı verilince konu mahkemeye taşınmıştı.

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Konuyu ele alan Ankara 9’uncu İdare Mahkemesi, öncelikli projelerin mevcut bütçe gelirleri ile karşılanamayacağının açık bir şekilde görüldüğünü belirterek meclis kararının kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünde hukuka uygun olmadığına karar vermişti.

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