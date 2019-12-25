Yavaş, kendisine ‘cahil adam’ diyen Sinan Aygün’e tazminat davası açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP eski milletvekili iş insanı Sinan Aygün hakkında, katıldığı TV programında kendisi hakkında söyledikleri nedeniyle 50’şer bin liralık iki tazminat davası açtı.

Fotoğraf: DHA

Aygün, sahibi olduğu ‘Togo Kuleleri’ inşaatının belediye tarafından mühürlenmesine ilişkin mahkeme kararının, belediye tarafından üst mahkemeye taşıması karşılığında okul yaptırma bedeli altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Yavaş ve üç CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Yavaş, ilk davayı Sinan Aygün’ün 20 Aralık 2019’da katıldığı televizyon programında kendisi için kullandığı “Cahil adam” ve “Bu arkadaş nasıl belediye başkanlığı yapacak bilemiyorum” ifadeleri nedeniyle açtı. Suç duyurusu dilekçesinde, Yavaş’ın onur ve saygınlığını hedef alan, kişilik haklarına tecavüz niteliğindeki haksız fiil kapsamındaki beyanlar nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat talep edildi.

İkinci dava ise Aygün’ün, aynı programda Yavaş hakkında kullandığı ‘FETÖ’ içerikli ifadeleri nedeniyle açıldı. Dilekçede Aygün’ün, Yavaş’la ilgili 2014 yılı CHP adaylığı sürecine ilişkin sarfettiği, “Benim de FETÖ’cü olarak bildiğim bir arkadaşım, ‘Biz Yavaş ile görüşüyoruz, CHP’ye alacağız’ dedi” şeklindeki ifadeleri hatırlatıldı. Aygün hakkında bu ifadeleri nedeniyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.



