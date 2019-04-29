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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş karar aldı: Yemekhanede artık ‘kişiye özel’ servis ve bölüm yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yemekhanelerdeki ayrı bölüm ile özel servisin kaldırıldığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Büyükşehirin yazılı açıklamasında, yeni seçilen CHP’li başkan Mansur Yavaş’ın daire başkanlarıyla bir araya geldiği, bir dizi karar alındığı belirtildi.

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Açıklamada, yemekhanede bugünden itibaren daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürlerinin kullandığı ayrı bölüm ve özel servislerin kaldırıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, “Yeni düzenlemeyle herkes için eşit koşullarda yemek imkânı sağlanacak” dendi.

Büyükşehir belediyesi yemekhanesinde eski sistemde daire başkanları, müfettişler, meclis üyeleri ve şube müdürleri, belediye personelinden ayrılmış özel bölümde yemek yiyor, özel servis elemanlarından hizmet alıyordu.

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