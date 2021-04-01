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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş ‘iyiliğin ikinci dalgası’nı başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşan Ramazan ayı öncesi dar gelirli aileler için yardım kampanyası başlattı.

Fotoğraf: ABB

Yavaş, geçen yılın Ramazan ayında, pandeminin de etkisiyle geliri iyice düşen yoksullar için kentte kampanya düzenlemişti. Vatandaşlar, ihtiyacı olanlar için iftar bağışlayabiliyordu. Ayrıca, isteyenler fatura ya da nakit yardımı da yapabiliyordu.

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Yavaş ‘iyiliğin ikinci dalgası’ olarak adlandırılan yeni kampanyayı Twitter hesabından duyurdu.

Yavaş’ın paylaştığı internet sitesine girenler, beş farklı kalemde yardım yapabiliyor.

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