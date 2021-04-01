Yavaş ‘iyiliğin ikinci dalgası’nı başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yaklaşan Ramazan ayı öncesi dar gelirli aileler için yardım kampanyası başlattı.

Fotoğraf: ABB

Yavaş, geçen yılın Ramazan ayında, pandeminin de etkisiyle geliri iyice düşen yoksullar için kentte kampanya düzenlemişti. Vatandaşlar, ihtiyacı olanlar için iftar bağışlayabiliyordu. Ayrıca, isteyenler fatura ya da nakit yardımı da yapabiliyordu.

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Yavaş ‘iyiliğin ikinci dalgası’ olarak adlandırılan yeni kampanyayı Twitter hesabından duyurdu.

Büyük ailem,



Her iyilik çağrımızda dara düşenin sofrasına bereket, Hızır'ca yetişen bir el oldunuz.



Şimdi İyiliğin Başkenti'nde iyiliğin 2. dalgasını başlatıyoruz.



Bu Ramazan ayında yan yana oturamasak da dayanışmanın gücüyle yine aynı sofrada olacağız.https://t.co/gqCu0lxS0m pic.twitter.com/hGOiU3gmyl — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 1, 2021

Yavaş’ın paylaştığı internet sitesine girenler, beş farklı kalemde yardım yapabiliyor.