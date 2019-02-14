Yavaş iddialı: Son ankette 4,4 puan öndeyim, hiç ikinci çıkmadım

CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş, hiçbir ankette ikinci olmadığını belirterek “Son ankette 4,4 puan öndeyim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Ankara’da esnafı ziyaretinde gazetecilere konuşan Yavaş, tüm anketlerde önde olduklarını belirtti.

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“Kiminde 4 puan, kiminde 6 puan, kiminde de 10 puan öndeyiz” diyen Yavaş, yeni bir anket yaptırdığını, sonucu da geçen günlerde aldığını dile getirdi.

Deneyimli siyasetçi şunları kaydetti: “Onda da 4,4 puan önde çıktım. Kapsamlı yaptırdığım için biraz uzun oldu. Herkesin cevabının altındaki gerekçeyi de tespit etmek istedik.”