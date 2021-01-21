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Yaramazlara biraz batar!

Yavaş: EYT’li hemşehrilerimizin GSS primlerini ödemeye başlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp büyükşehir belediyesine başvuran emeklilikte yaşa takılanların (EYT), GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlayacaklarını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Seçimden önce EYT’lilere ‘verdikleri sözü’ hatırlatan Yavaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara’da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Daima yanınızda olacağız.”

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Patronluğu ahkam kesmek, disiplini bağırıp çağırmak, liderliği ise “Ben yaptım oldu” demek sanan azımsanmayacak bir grup insan var etrafımızda.