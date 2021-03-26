Yavaş, ‘en eski makam aracı’na biniyormuş: Danışmanı, Ahmet Hakan’a yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanı Volkan Memduh Gültekin, Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’ın makam araçlarıyla ilgili yazısına yanıt verdi.

Yavaş, önceki akşam katıldığı Haber Global televizyonu yayınında, makam araçlarının satılarak 70 milyon lira tasarruf edildiğini, evden işe giderken de belediyeye ait 2013 model minibüsü kullandığını, toplu taşımayı kast etmediğini söyledi.

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Başkan ayrıca, önceki dönemde belediyenin mevduatının bankada tutulmasına karşılık Vakıfbank’la anlaşma yapıldığını, bu kapsamında belediyeye ücretsiz Mercedes tahsis edildiğini, İstanbul’a ya da havalimanına giderken de bu aracı kullandığını dile getirdi.

Ahmet Hakan ‘popçu minibüsü’ sanmış

Twitter’da bazı kişiler Yavaş’ın bahsettiği minibüsün aslında milyon liralık değerde bir lüks minibüs olduğunu öne sürdü.

Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde “Ben de sandım ki, Mansur Baba, Keçiören minibüsüyle işe gidiyor” diye yazdı.

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Hürriyet yöneticisi şöyle devam etti: “Popçuların kullandığı makam minibüsleri var ya… Kastettiği oymuş Mansur Yavaş’ı severim. Bu yüzden kendisine ‘popülizmin raconu’ konulu küçük bir kurs almasını tavsiye ederim.”

1- Birkaç gündür bazı gazeteciler, Başkanımız Sn. @mansuryavas06'ın kullandığı araç hakkındaki açıklamalarına farklı yorumlar getirmiş, troller ise her zamanki gibi sonu hüsranla bitecek bir karalama kampanyası başlatmıştır.



Öncelikle Sn. Başkan'ın açıklamasını izleyelim. pic.twitter.com/pNcxobbcEs — Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) March 26, 2021

Bunun üzerine Twitter’dan iddialara yanıt veren Volkan Memduh Gültekin, Yavaş’ın kullandığı aracın 1.7 ila 3.5 milyon lira arasında olduğuna dair paylaşımlar yapıldığını kaydetti.

Gültekin, minibüsün ruhsatını da paylaştı. Ruhsatta, Mercedes Viano CDI 2.2 model aracın 2012 model olduğu görüldü. Aracın ikinci el değeri de 250-330 bin olarak açıklandı.

3- Sn. Başkan'ın kullandığı araç eski yönetimin yüzüne bakmadığı, 9 yaşında, 2012 model minibüs/panelvan tipi araçtır. Fiyatı 2. el satış sitelerinde 250 – 330 BİN TL'dir. Ankara'nın bilinen en eski model makam aracıdır. Toplu taşımayı kastetmediğini de yayında belirtmiştir. pic.twitter.com/XpfPThO9bS — Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) March 26, 2021

Gültekin, Hakan’a şöyle seslendi: “Ankara’nın bilinen en eski model makam aracıdır. Toplu taşımayı kastetmediğini de yayında belirtmiştir. Bunu belirtmesine rağmen, yayını izlemeden bugünkü köşesinde ‘popülizmin raconu’ ifadesiyle yorum yapan sayın Ahmet Hakan’ı da, yazısını kaleme almadan önce görüntüleri izlemeye davet ediyoruz. Sayın başkan popülizmi bilmediği için raconunu da bilmez.

Sayın Ahmet Hakan’ın bahsettiği popçulardaki gibi yanar dönerli bir aracımız yoktur. Milletin parasıyla sekreterlere tahsis edilen araçlar dahil gereksiz araç kiralamaları sonlandırılmış, 2 yılda 70 milyon lira halkın cebinde kalmıştır. 6 milyon liralık araç satışı da yapılmıştır.”

Eski başkan aracı geri vermedi

Basın danışmanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu satışlardan üç tanesi ise görevinden istifa ettirilen Belediye Başkanı’nın kullandığı ciplerdir. Zırhlı olan dördüncüsü ise halen kendisindedir, geri alınamamıştır. Evet, sayın başkan 2012 model minibüs tipi araca binerken eski başkan zırhlı cipe binmektedir.

Asıl irdelenmesi gereken konu ve anlayış budur. 76 milyon TL’nin 2 senede halkın cebinde kaldığı bir sistem kurulurken; önceki sistemin sorgulanması, ‘yetim hakkını harcamanın raconu nedir?’ diye soru sorulması daha doğru olabilir.

8- Sosyal medyada bahsi geçen diğer araç ise Vakıfbank'ındır. Kullanılsaydı kimse "neden" diye sormayacağı halde, Sn. Başkan'ın tercihlerine uygun düşmediği için sadece havaalanı, şehirlerarası yolculuklar ve diğer aracın bakım dönemlerinde kullanılmaktadır. 3 ayda 3337 km'dedir. pic.twitter.com/3zA0PZTBFq — Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) March 26, 2021