Yavaş duyurdu: Belediyede asgari ücret 3 bin 100 lira olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 2021’de belediyede asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağını söyledi.
Yavaş, Twitter hesabından “Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik” diye yazdı.
Ankara belediye başkanı, tüm çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür ederken, kararın hayırlı olmasını diledi.
CHP, tüm ülkede 2 bin 324 liralık asgari ücretin 3 bin 100 liraya yükseltilmesini talep ediyordu. Asgari ücret pazartesi günü belli olacak.