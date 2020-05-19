Yavaş ‘corona’ yardımlarına kaynak yaratmak için 338 ihaleyi erteledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kentte corona virüsü salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik ihtiyaçları karşılamak için toplam 338 ihaleyi erteledi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre mart ayından bugüne kadar iptal edilen ihaleler toplam 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 lira tutarında.

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Yavaş ihalelerin ertelenmesiyle ilgili şu gerekçeyi sundu: “Corona virüsüne karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz.”