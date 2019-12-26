Yavaş: Aygün’ünkine benzer 80 dosya var, rant en az 30 milyar lira

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Sinan Aygün’le arasında ‘rüşvet’ tartışmalarına neden olan konuya benzer 80 dosya bulunduğunu, bunlardan elde edilen rantın en az 30 milyar lira olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Aygün geçen hafta Eskişehir yolundaki ‘Togo Kuleleri’ olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık’ta mühürlenmesinin ardından suç duyurusunda bulunmuş ve Yavaş’ın kendisinden 25 milyon lira istediğini öne sürmüştü. İçişleri Bakanlığı da iddiaya ilişkin müfettiş görevlendirmişti. CHP’li belediye meclis üyeleri ise paranın, verilen ruhsat karşılığı yapılacak okul için istendiğini söylemişti.

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‘Taahhüt edilen 300 milyon bile değil’

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin haberine göre Yavaş, plan değişiklikleri sonrası elde edilen rantın karşılığının belediyeye ödenmesi gerektiğini, ancak 30 milyar liraya karşılık taahhüt edilen miktarın toplamda 300 milyon bile olmadığını söyledi.

Belediyenin Togo Kuleleri’yle ilgili konuyu istinafa taşımaması sonucu bir buçuk emsalin kesinleştiğini ifade eden Yavaş, iddia sahibi Aygün’ün buna göre yeni proje başvurusu yapması gerektiğini dile getirdi.

Yavaş, mahkemenin nisan ayındaki kararının kendilerinden saklandığını, yeni başvuru olursa, inşaatın kararın alındığı tarihteki durumuna göre değerlendirileceğini söyledi. O tarihte inşaatın yüzde 30 seviyesinde olduğu belirtildi.

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‘Adaylığa ‘FETÖ’ ikna etti’ iddiaları

Yavaş, Sinan Aygün’ün, 2014’te Ankara büyükşehir belediye başkan adaylığına kendisini ‘FETÖ’cülerin ikna ettiği yönündeki iddiasına da yanıt verdi.

Yavaş süreci şöyle anlattı: “Demokrat Parti’yle gittim anlaştım, aday olacağım, birdenbire bir tweet attı Melih Gökçek. Dedi ki: ‘İstanbul’daki baronlar benim oyumu bölmek için geçen seçim çok oy alan birisini küçük bir partiden aday olması için ikna etmeye çalışıyor.’ Bir de pislik attı, ‘Çok paralar dönüyor ortalıkta’ diye ve ertesi gün gitti Demokrat Parti’nin satmak üzere olduğu ve seçimde bana finans olarak kullanılacak araziyi yeşil alan ilan etti. Bunun üzerine biz gittik CHP’ye aday olduk, bunun dersini verelim diye.”

Aygün’e ‘FETÖ’ye yardımdan suç duyurusu

Son olarak, Yavaş, Ankara’da yapılan çok sayıda plan değişikliği ve yoğunluk artışlarıyla ‘FETÖ’den isimlere rant sağlandığını belirtmiş, bu kişilerden bazılarının 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemde ülkeyi terk ederken, binalarını Aygün’e sattığını öne sürmüştü. Yavaş, Aygün’ün bu şekilde ‘FETÖ’ye kaynak sağladığını’ dile getirip suç duyurusunda bulunmuştu.

Gökçek döneminden 150 dosya

Yavaş, önceki büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek zamanında plan değişiklikleri yoluyla ‘FETÖ’ye finans sağlandığını öne sürdüğü 150 dosya için çalışmalarının devam ettiği belirtti.