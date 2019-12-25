Yavaş: Ankara’da bir grup, işlerini tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantıyla çözüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekili Sinan Aygün’le arasındaki ‘rüşvet polemiğiyle ilgili, “Artık ranta, rüşvete bulaşmış bir belediye yok. Biz meclis üyelerine kadar bütün belediyeyi ranta kapattık. Aygün’ün saldırmasının gerekçesi bize geri adım attırmak. Asla geri adım atmayacağız” ifadelerini kullandı.

Aygün, sahibi olduğu ‘Togo Kuleleri’ inşaatının belediye tarafından mühürlenmesine ilişkin mahkeme kararının, belediye tarafından üst mahkemeye taşıması karşılığında okul yaptırma bedeli altında 25 milyon lira rüşvet istediğini öne sürdüğü Yavaş ve üç CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Bu sabah Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Yavaş, Sinan Aygün’ün kendisini ziyarete gittiğini ancak kabul etmediğini söyleyerek şöyle devam etti: “Başıma gelecekleri biliyorum. Ankara’da bir grup var, işlerini hatırla, tehdit, şantaj, rüşvet, siyasi bağlantı gibi yollarla çözüyorlar. Aygün, meclis üyesi kardeşi aracılığıyla da benimle görüşmek istedi bunu da kabul etmedim. Hatta ‘Ben meclis üyesiyim başkanla nasıl görüştürmezsiniz’ diye olay çıkardı.”

Belediye Meclis üyeleri ile Aygün arasındaki görüşmeden bilgisi olmadığını belirten Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu olayla ilgili kendisine ‘hukuk ne gerektiriyorsa onu yapın’ dediğini söyledi.

‘Bütün belediyeyi ranta kapadık’

Yavaş, bütün belediyeyi ranta kapattıklarını belirterek şöyle konuştu: “Sinan Aygün’ün bu şekilde saldırmasının gerekçesi ise, şantajla, tehditle bize geri adım attırmak. Asla geri adım atmayacağız. Bunun için kendini milletvekili yapan genel başkanı bile ortaya atabiliyor. Mesele siyasi olsun istiyor, arkasına siyasileri alıyor. Çünkü belediye meclisi üyelerini satın alamıyor. İkna edemiyor, tehditle geri attıramıyor.”

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Yavaş, Küçükkaya’nın ‘Hem Sinan Aygün’ün hem Melih Gökçek’in hem de belediyenin avukatlığını yapan Mehmet Ali Alan’ı neden görevden almadınız‘ sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Göreve gelir gelmez bu avukatla ilgili bir teftiş başlattık ve orada da belediyeye büyük zararlar verildiğini tespit ettik. Ancak devam eden davalar nedeniyle kendisini görevden alamadık. Çünkü başlayan davalarda görevden aldığınızda o davayla ilgili yaptığınız anlaşma bedelini ödemeniz gerekiyor.”

Yavaş, ayrıca, “FETÖ’nün en büyük gelir kaynağı, imar yoluyla emsal artışları. Emsal artışı, rantlara bakın arkasında firari FETÖ üyeleri vardır. Bu TOGO Kuleleri’nin olduğu bölgedeki Sinan Aygün’ün eski ortağının izleri var” dedi.