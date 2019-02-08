Yatırımda son bir yıl: Borsa yüzde 32 kaybettirdi, dolar yüzde 18 kazandırdı

Borsa İstanbul son bir yılda en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıkladı.

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Ocak 2019 itibariyle bir yılı kapsayacak şekilde açıklanan veriler tüketici fiyatları endeksi ile indirgendi.

Buna göre, dolar son bir yılda yüzde 18.22 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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Aylık değerlendirmelere göre ise Ocak 2019’da TÜFE ile indirgendiğinde, Borsa İstanbul yüzde 3.36 ile en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı olurken, külçe altın yüzde 3.09, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2.58, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.42, avro yüzde 0.31 kazandırdı. Dolar ise aynı dönemde yüzde 0.04 kaybettirdi.

TÜİK’in açıklamasında şöyle dendi: “Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.03, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18.22 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 38.20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 31.74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.”