Yatırımcılar bu yıl en çok bu hafta Türk tahvili sattı

Yatırımcılar 26 Mart’ta sona eren haftada Türk Lirası cinsi tahvil fonlarından 29.2 milyon dolarlık satış yaptı. Böylece bu yılki en yüksek haftalık satış işlemi kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Dünya genelinde fonların performansını izleyen Lipper’ın verilerine göre yatırımcılar art arda altıncı haftada da net satış yaparak TL hisse senedi fonlarından 26.2 milyon dolarlık sattı.

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Yatırımcıların kararında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ani bir hamleyle hafta sonu Merkez Bankası başkanını değiştirmesinin de büyük etkisi olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan, Reuters’ın Lipper verilerinden yola çıkarak hazırladığı habere göre 2021, hızlı toparlanma beklenen Türkiye gibi gelişen piyasalar için istendiği gibi gitmedi. Gelişen piyasalar endeksi bu yıl şimdiye dek yüzde 5.6 kayıp kaydetti.

Habere göre Türkiye’deki MB başkanı değişiminin yanısıra Avrupa’da ortaya çıkan yeni Covid-19 dalgasının da bunda etkisi var. Analistlerin Arjantin, Kolombiya ve Türkiye’deki şirketlerin kar beklentisini yüzde 5 oranında azalttığı belirtildi.

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Reuters’ın başka bir haberinde de güven kaybı nedeniyle birçok yabancı fon yöneticisinin, ekonomi anlayışında değişiklik olana kadar Türk varlıklarından uzak durmayı önerdiği belirtilmişti.