Yatırımcı Mobius’tan Türkiye yorumu: Kriz dönemi reform yapmak için mükemmel

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ‘ekonomide reform paketi’nin zamanlamasını doğru bulduğunu belirterek, “Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak reformları uygulamanın iyi bir yolu” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, dünkü duyurusunda, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye dönük bir paket hazırladıklarını, üretimde verimliliği artırarak potansiyel büyümeyi yukarı taşımayı hedeflediklerini anlatmıştı.

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Muhalefet ise AKP’nin iktidarı boyunca 20’den fazla ekonomi paketi açıkladığını, bunların işe yaramadığını çünkü uygulamada sorun olduğunu savunmuştu.

‘Zamanlama çok iyi’

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ABD’li yatırımcı, “Kesinlikle reformlar çok önemli unsurlar ve (uygulanması için) zamanlama çok iyi” diye konuştu.

Covid-19 salgınının oluşturduğu kriz ortamının fırsata dönüştürülebileceğine işaret eden Mobius, şöyle devam etti: “Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak reformları uygulamanın iyi bir yolu. Çünkü insanlar değişiklikleri daha kolay kabul edebilir. Bu yüzden, reform yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyorum.”

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‘İyi fırsatlar olacak’

Küresel ekonomide 2021 yılında beklenen canlanmanın ve artan likiditenin Türkiye’de olumlu yansımalarının olacağına işaret eden Mobius, bunun için TL’nin istikrar kazanması gerektiğini ifade etti.

Mobius şöyle konuştu: “Tabii ki, para biriminin istikrara kavuşması ve ABD doları karşısında daha güçlü bir Türk Lirası görmemiz şartıyla, Türkiye eşit derecede başarılı olacaktır. Bu yılın başlarında Türk Lirası ABD doları karşısında güçlendi, ancak şimdi zayıfladı. Umarım istikrar kazanır ve bu da Türkiye için iyi olur.”

Mobius, “Türkiye’de iyi fırsatların olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten yaptığımız yatırımlar var. Gördüğümüzü beğeniyoruz, bu yüzden yatırım yapıyoruz” dedi.