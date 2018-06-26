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Yaramazlara biraz batar!

Yatırımcı Mobius’tan TL yorumu: Ne güzel ucuz bir para, yatırım yapabilirsiniz

 

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, Türk Lirası’nın ucuz olduğunu belirterek TL varlıkların alınabileceğini ve yatırım yapılabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Akbank ve Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği Finans Piyasalarının Geleceği konferansında konuşan Mobius, “Türk Lirası çok değer kaybetti. Yatırımcılar beni arıyor, ne yapalım diye. ‘Ne güzel ucuz bir para’ diyorum. ‘Avronuz, dolarınız var, varlık alabilir, yatırım yapabilirsiniz’ diyorum. Paranın ucuz olması her zaman kötü olacak diye bir şey yok” diye konuştu.

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Mobius, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeleri hızlı büyüdükleri için sevdiklerini belirterek, bu ülkelerin genç nüfus barındırdığını ve demogratif olarak da büyük fırsat sunduğunu belirtti.

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