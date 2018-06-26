Yatırımcı Mobius’tan TL yorumu: Ne güzel ucuz bir para, yatırım yapabilirsiniz

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, Türk Lirası’nın ucuz olduğunu belirterek TL varlıkların alınabileceğini ve yatırım yapılabileceğini söyledi.

Akbank ve Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği Finans Piyasalarının Geleceği konferansında konuşan Mobius, “Türk Lirası çok değer kaybetti. Yatırımcılar beni arıyor, ne yapalım diye. ‘Ne güzel ucuz bir para’ diyorum. ‘Avronuz, dolarınız var, varlık alabilir, yatırım yapabilirsiniz’ diyorum. Paranın ucuz olması her zaman kötü olacak diye bir şey yok” diye konuştu.

Reklam

Mobius, Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkeleri hızlı büyüdükleri için sevdiklerini belirterek, bu ülkelerin genç nüfus barındırdığını ve demogratif olarak da büyük fırsat sunduğunu belirtti.