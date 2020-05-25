Yatırımcı derneğinden tavsiye: AVM’ler 1 Haziran’da tüm mağazalarıyla açılsın

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu, 1 Haziran’da AVM’lerin ‘tam kadro’ açılması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Facebook

AA’da yer alan habere göre açıklama yayınlayan AYD, çok sayıda dernek üyesinin kirasız döneme ilaveten yüzde 65’lere varan dönemsel kira indirimlerini içeren destek paketlerini kiracılarıyla paylaştıkları dile getirdi.

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Açıklamada, AVM’lerin 58 milyar dolarlık yatırım değeri olduğu, 520 bin kişiye de istihdam sağladığı belirtilerek, “1 Haziran itibarıyla tüm AVM’lerin tam kadro ve tüm markaları ile açılarak ekonomiye katkı sağlama amacına destek olmasını önermekteyiz” ifadelerine yer verildi.

AYD, çalışma saatlerinin de yeniden değerlendirilmesini istedi: “Bu çerçevede Ramazan ayında olmamız nedeniyle önerilen esnek çalışma saati uygulamasının da her AVM özelinde tekrar değerlendirilmesini, çalışma saatinde, şartların gerektirmesi halinde, kalıcı olmamak kaydıyla her iki taraf menfaatine en uygun saatin belirlenmesi hususunda da tarafların iş birliği içerisinde olmasını tavsiye ediyoruz.”

Corona virüsü salgını nedeniyle mart ayının sonunda kapanan AVM’lerden bazıları 11 Mayıs’ta açılmıştı. Bazı AVM’lerin ise 1 Haziran’da açılacağı belirtilmişti.