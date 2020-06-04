Yatırım yapan 9 bin 11 yabancı Türk vatandaşlığı kazandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları (22 milyar lira) yatırım yapan 9 bin 11 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını açıkladı.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2016’da Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım yapan yabancıların vatandaşlık kazanmalarına olanak sağlandığı anımsatıldı.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddesindeki tutarlarda yapılan iyileştirici yeni düzenlemelerle birlikte, uygulamanın başladığı tarihten günümüze kadar ülkemize en az 3 milyar 261 milyon 500 bin ABD doları yatırım yapan 9 bin 11 yabancı yatırımcı Türk vatandaşlığını kazanmıştır.”