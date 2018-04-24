Yatırım bankasına göre ‘geleceğin mesleği’: Dünyanın ilk trilyoneri bir uzay madencisi olacak

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Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’a göre dünyanın ilk trilyoner iş insanı bir uzay madencisi olacak.

Goldman Sachs’ın tahminine göre, uzay madenciliği dünyadaki her işten daha kârlı bir sektör olacak. Teknolojik gelişmeler asteroit madenciliği için gerekli şartları elverişli hale getirmek üzere ve bu alana giren ilk şirket dünyada eşi görülmemiş bir servete sahip olacak.

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Hürriyet’in haberine göre, dünyada mineral madenciliğini düzenleyen yasalar uzay madenciliği için de güncelleniyor. Avrupa Birliği halihazırda asteroitlerden çıkarılan minerallerin şirketler tarafından sahiplenilmesini, dünyaya geri getirilmesini ve kâr amacıyla satılmasını sağlayan yasal bir çerçeveye sahip durumda.

Lüksemburg’da uzay madenciliği yasası

Goldman Sachs tarafından yatırımcılarla paylaşılan raporda, “Uzay madenciliğinin önündeki psikolojik engeller bir hayli yüksekken, gerçek engeller olarak sayabileceğimiz finansal ve teknolojik olanlar ise bir hayli az” cümlesi dikkat çekti.

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Günümüzde uzay madenciliği konusunda ciddi adımlar atan Deep Space Industries ve Planetary Recources isimli iki şirketten bahsetmek mümkün. Her iki şirket de Lüksemburg devletiyle birlikte çalışarak uzay madenciliğini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Lüksemburg, asteroit madenciliğini gerçeğe dönüştürecek birçok projeye fon sağlayarak, karşılığında bu şirketlerden hisseler aldı. Ülke geçtiğimiz yıl uzay madenciliği yasasını kabul etmişti.