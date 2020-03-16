Yatırdığı parayı alamadı, Yimpaş’ın iflasını istedi

ALİ YILMAZ

Büyük bir bölümü Avrupa’da yaşayan 120 bin kişiden 180 milyon avro toplayan Yimpaş’ın (Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Tic. AŞ) iflası istemi ile Yozgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı.

Davayı, şirkete verdiği parayı alamayan Hatice Karaca isimli bir kişi açtı. Ocak ayında açılan davanın ilk duruşması 2 Nisan’da görülecek.

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Yozgat’ta, Dursun Uyar’ın öncülüğünde bir grup iş insanının kurduğu Yimpaş, 1990’lı yıllarda İslami sermayenin devleri arasına girdi. Şirket, 2001’den itibaren Avrupa’daki Türkiye vatandaşları arasında ‘helal kazanç’ adı altında 120 bin kişiden 180 milyon avro para topladı.

Toplanan paranın 39 milyon avroluk kısmı geri ödenirken, Yimpaş Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar, milyonlarca avroyu zimmetine geçirmekle suçlanmıştı. Fabrika ve mağaza zincirleri dahil bazı varlıklarını kaybeden Yimpaş, elindeki son marka olan Atyaç Et’i Ülker’e satmıştı.