‘Yatay dalış’ disiplininde dünya rekoru kıran Derya Can: Emekçi Türk kadınlarına armağan ediyoruz

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Avusturya’daki Weissensee Gölü’nde buz altında ‘yatay dalış’ disiplininde dünya rekoru kırdı.

DHA’nın haberine göre, Antalya’nın Kaş ilçesinde geçen Aralık ayında ‘paletli değişken ağırlık’ dalında 111 metre, ‘paletsiz değişken ağırlık’ dalında 94 metrelik dalışlarıyla iki dünya rekoruna imza atan Can, bu kez ‘yatay dalış’ disiplininde dünya rekoru için mücadele etti.

120 metreyi 1 dakika 48 saniyede yüzdü

Rekor denemesi, Avusturya’nın Spital şehrindeki Weissensee Gölü’nde yoğun kar yağışı altında başladı. Dört delik açılan 30 santim kalınlığında buz tabakasıyla kaplı göle giren, buz altında tek nefeste 60 metre gidip geri dönen Can, 120 metreyi 1 dakika 48 saniyede yüzerek ‘yatay dalış’ disiplininde dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Bu disiplindeki rekor 112.3 metreyle Fransız sporcu Aurero Asso’ya aitti.

‘Emekçi Türk kadınlarına armağan ediyoruz’

Dalış sonrası rekorunu ekibi, eşi ve çocuklarıyla kutlayan Can, şunları söyledi: “Weissensee Gölü’nde iki haftadır antrenman yapıyordum. Benim en zor rekorlarımdan biriydi. Hava şartları çok zor. Sıcaklık 2 derece. Çocuklarım ve eşim yanımdaydı. Onlar olmadan rekor olmaz. Biz ekip olarak bu rekorumuzu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm emekçi Türk kadınlarına armağan ediyoruz. Bundan gurur duyuyoruz.”