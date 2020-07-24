Yatalak hastayı tazyikli suyla öldürme iddiası: Dört hastabakıcı tutuklandı

Bartın’da özel bir bakım merkezinde, yatalak bir hastaya banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak ölümüne yol açıldığı, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak atıldığı öne sürüldü. Dört hastabakıcı tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Bartın başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, valiliğe 4 Mart’ta gönderilen isimsiz ihbar dilekçesiyle başladı. Soruşturma kapsamında, polis, Kemerköprü Mahallesi’nde bulunan özel bakım merkezinde görevli dört hastabakıcıyı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen hastabakıcılar H.G., Y.A., S.A. ve İ.T. tutuklandı.

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‘Tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırdı’

Savcılığın iddiasına göre hastabakıcı H.G., merkezde kalan yatalak Mehmet Eratik’in yüzüne banyo yaptırdığı sırada duş başlığıyla tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırdı. Fenalaşan Eratik, Bartın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne sevk edilen Eratik, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı ancak hayatını kaybetti.

Eratik’e otopsi yapıldı, polis de özel bakım merkezindeki 30 kameraya ait görüntüleri mercek altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden, Eratik’in tutuklu hastabakıcı H.G. tarafından engelli sandalyesiyle banyoya getirildiği, bir süre sonra üstü çıplak vaziyette odasına geri götürüldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın beş gün sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü saptandı.

‘Sigara odasında sandalyeye bağlayıp dövdü’

Yine iddiaya göre engelli S.A.’ya da değişik zamanlarda, hastabakıcılar Y.A ve H.G. kötü muamelede bulundu. İkili S.A.’yı, güvenlik kamerasının olmadığı sigara odasında sandalyeye bağlayıp dövdü. Ardından da düşerek yaralandığı şeklinde tutanak tuttu.

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N.K. isimli engelliye de şiddet uyguladığı öne sürülen hastabakıcılardan İ.T. ifadesinde, “Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim” dedi. Bir başka engelli M.K.’ye yönelik kötü muamelelerinden dolayı ise pişman olduğunu söyledi.

Eratik’in ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu hastabakıcı H.G. de ifadesinde, merkezde kalan engellilerin düşerek ya da çarparak yaralandığını, bunlarla ilgili tutanak tutulduğunu anlattı. H.G., Eratik’in banyo yaptırdığı sırada solunum güçlüğü çektiğini, duruma acil müdahalede bulunduğunu, bu yönde eğitimli olduğunu anlatarak, “Savunma verdim. Mehmet Eratik’i hastaneye götürüp, tedavi ettirdik. Hakkımdaki mesai saatlerinde alkol aldığım yönündeki iddialar doğru değildir” dedi.

Tutuklu hastabakıcı S.A. ise ifadesinde, “Y.B., düşerek yaralandı. Corona virüsü nedeniyle hastaneye yattı. S.A. adlı engelli ise odasındaki duvara yumruk attı. Bu nedenle yaralandı. Alkol aldığım iddiaları da asılsızdır” diye konuştu.

Tutuklanan hastabakıcı Y.A. ise susma hakkını kullandı.