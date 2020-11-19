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Yaramazlara biraz batar!

Yastık spreyleri: ‘En seksi ünlülerin kokusu’yla mışıl mışıl uyumak isteyenlere

Bradley Cooper, Zac Efron, Rihanna, Harry Sytles, Jennifer Aniston, Margot Robbie… Britanyalı iç giyim markası ‘en seksi ve en çok arzulanan ünlülerin kokusu’ndan ürettiği yastık spreylerinin uyumaya yardımcı olduğu iddiasında.

Fotoğraflar: Reuters-Vogue

Pour Moi markasının çıkardığı yastık kokuları ünlülerin nasıl koktuğunu nereden mi biliyor?

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Firmanın tasarımcıları, kokuları yaratırken ünlülerin kullandığı parfümlerden ilham aldığını belirtiyor.

Bradley Cooper kişniş, bir tür çam olan köknar ve deri notaları kokarken, Harry Styles vanilya ve odunsu kokuyor.

Bazı kokuların melatonin salgılatarak uykuya yardımcı olduğu biliniyor. Ancak markanın kullandığı kokuların uykuya dalma konusunda yardımcı olduğuna dair bilimsel bir dayanak olup olmadığı meçhul.

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