YAŞ’taki atamaların ardından: Donanma komutanı emeklilik dilekçesini sundu

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, emeklilik dilekçesini bakanlığa gönderdi.
Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Kösele, dilekçesini komutanlığına bağlı özel kuryeyle Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) yolladı.
Dilekçenin en geç yarın bakanlığa iletilerek işleme konması beklenirken, komutan 30 Ağustos’a kadar izinli sayılacak, 1 Eylül’den itibaren de emekliye ayrılacak.
Son yapılan Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun yerine ‘teamüllere göre’ Kösele’nin gelmesi beklenirken, Koramiral Adnan Özbal bu göreve atanmıştı.
İkinci dilekçe
Öte yandan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu da Kösele gibi emeklilik dilekçesini gönderdi.
Korlu’nun Özbal’dan daha kıdemli olduğu, atamalarda teamüllerin dikkate alınmamasına tepki gösterdiği iddia edildi.