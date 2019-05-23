Yassıada oldu ‘yassı şehir’: İnşaatlar bitti, 27 Mayıs’ta Erdoğan gidiyor

Türk siyasi tarihinde simgesel öneme sahip Yassıada’nın tartışmalı bir mimari projeyle yeniden ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Fotoğraflar: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümünde adayı ziyaret etmesi planlanıyor.

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27 Mayıs darbesi sonrasında idam edilen dönemin başbakanı Adnan Menderes ve iki bakanının yanı sıra Demokrat Partililerin yargılandığı mekan olması bakımından adanın yeniden düzenlenmesine karar verilmişti. Ancak dört yıldır süren inşaatta adanın yeşil dokusunun ortadan kaldırıldığı yönündeki tartışmalar kamuoyunun gündemine gelmişti.

Yassıada’nın eski hali ve inşaatın başlangıç dönemindeki hali.

DHA’nın görüntülediği inşaatın büyük ölçüde tamamlandığı, sahil kesiminde bazı bölümlerde işçilerin yoğun olarak çalıştığı görüldü. Yapılan çekimlerde binaların tamamlandığı ve oturuma hazır hale geldiği görüldü. Çalışmalar ada üzerindeki peyzaj çalışmaları ve kıyı bölümünde iskele ve yürüyüş yolları üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Yassıada’da 125 odalı otel, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik bir cami, müze, sergileme alanları ve seyir terasları da bulunuyor. Ziyarete geleceklerin kullanabileceği kafeterya ve restoranların bulunacağı da öğrenildi.

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Yassıada, son kullanıcısı olan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından 1995’te terkedilmesinden bu yana boş duruyordu.