‘Yaşlılık kötü bir alışkanlık’: Fareleri ‘gençleştiren’ ilaç insanlar üzerinde denenecek

Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi’nden doktorlar fareleri gençleştiren ilacı insan üzerinde deneyeceklerini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre üniversitenin tıp merkezinde geliştirilen bir ilaçla farelerin bazı organlarının yaşlanma süreci geri çevrildi. Ekip, bir dizi güvenlik testinden sonra aynı ilacı insanlar üzerinde denemeyi hedefliyor.

Sıra insanlarda

Çalışmada kullanılan ‘peptid molekülü’ yaşlı hücrelerin kimyasal dengelerini bozarak öldürüyor.

İlacı geliştiren Dr. Peter de Kaizer, “İnsanlar benim deli olduğumu söylediler. İlk üç denemede haklı çıktılar” dedi. Ancak dördüncü denemede başarı sağlandı.

Tıp dergisi Cell’de yayınlanan araştırmaya göre, 10 ay boyunca farelere haftada üç kez ‘peptid molekülü’ verildi. Farelerin yeniden tüyleri çıkmaya başlarken üç hafta sonra fiziksel güçleri de arttı. İlaç verilmeyen farelere kıyasla çarkta iki kat fazla koştular. Bir ay kadar sonra ise farelerin böbrek fonksiyonları normale dönmeye başladı.

Dr. Kaizer ilacı ilk olarak beyin tümörü hastalarında denemeyi planladığını söyledi.